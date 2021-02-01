В Калуге пьяный байкер на спортивном мотоцикле уходил от погони и врезался в сугроб

В Калуге сотрудники полиции задержали 40-летнего мужчину, который на спортивном мотоцикле, предназначенном для мотокроссов, пытался уйти от погони и врезался в сугроб. В понедельник, 1 февраля, об этом рассказали в УМВД по Калужской области.

- Мужчина, управлявший питбайком, остановился, но потом резко тронулся с места, - отмечают в полиции. - После непродолжительного преследования водитель мотоцикла не справился с управлением и въехал в сугроб. Управлял мототранспортным средством 40-летний местный житель, от которого исходил резкий запах алкоголя. Мужчине было предложено пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения на месте, результат оказался положительным.

Проверка показала, что ранее этот же водитель попадался пьяным за рулем и был лишен водительского удостоверения. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

- Призываем всех граждан не оставаться равнодушными и сообщать о фактах управления транспортными средствами водителями в состоянии опьянения в дежурную часть по телефонам 547-888, 547-535 или ближайшему наряду ДПС, - говорится в сообщении полиции. - Помните, проявленная бдительность позволит спасти человеческие жизни, ведь под колесами пьяного водителя могут оказаться ваши дети, родственники, друзья и близкие люди. Инспекторы ДПС при получении такой информации реагируют оперативно и задерживают пьяных водителей, не допуская страшных дорожных аварий, которые они могли бы спровоцировать.