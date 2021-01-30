В Калуге троллейбус развернуло поперек дороги на улице Чапаева

Вечером в пятницу, 29 января, на улице Чапаева в Калуге недалеко от площади Маяковского произошло ДТП с участием троллейбуса. Во время снегопада следовавший по шестому маршруту «рогатый» развернуло, и он полностью перекрыл дорогу.

Никто из людей не пострадал, но в этом районе наблюдались пробки.

Очевидцы сообщают, что дорога была заснеженной. Но что именно стало причиной такого разворота, пока не сообщается.

Вечером в пятницу на многих улицах Калуги произошли ДТП. Как мы уже рассказывали, на улице Московской столкнулись три легковушки. Также сообщалось о столкновения на Тульском шоссе, Генерала Попова, окружной дороге. Из-за снегопада дорожное покрытие было очень скользким.