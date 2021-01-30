В Калуге три автомобиля столкнулись на улице Московской

Около 17:45 в пятницу, 29 января, на улице Московской в Калуге произошло очередное ДТП. Там столкнулись «Лада Калина», «Лада Гранта» и «Опель Астра», сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

Спасатели рассказали как минимум о двоих пострадавших. Авария произошла перед светофором.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее в этот день, напомним, на улице Московской в ДТП в районе троллейбусного депо с участием двух легковушек и рейсового автобуса пострадали двое.