В Калуге три автомобиля столкнулись на улице Московской
Около 17:45 в пятницу, 29 января, на улице Московской в Калуге произошло очередное ДТП. Там столкнулись «Лада Калина», «Лада Гранта» и «Опель Астра», сообщает ГУ МЧС по Калужской области.
Спасатели рассказали как минимум о двоих пострадавших. Авария произошла перед светофором.
Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее в этот день, напомним, на улице Московской в ДТП в районе троллейбусного депо с участием двух легковушек и рейсового автобуса пострадали двое.