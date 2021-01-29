В Калуге два человека пострадали в массовом ДТП с автобусом на улице Московской

Как мы уже рассказывали, около 7 утра в пятницу, 29 января, на улице Московской в Калуге произошло ДТП с участием рейсового автобуса «ПАЗ» и двух легковых автомобилей. Подробности сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительной информации, 27-летний водитель «ВАЗ 2107» двигался по улице Московской в сторону центра, не соблюдал дистанцию и врезался в «Шевроле Ниву». После этого «Жигули» отбросило на попутный рейсовый автобус «ПАЗ».

В результате ДТП различные травмы получили водитель «Жигулей» и его 34-летний пассажир.