В Калуге массовое ДТП с участием автобуса произошло на улице Московской

Около 7 утра в пятницу, 29 января, на улице Московской в Калуге в районе троллейбусного депо произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей и автобуса, сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

Там столкнулись «Шевроле Нива», «Жигули» и «ПАЗ».

- В результате ДТП есть пострадавшие, - сообщают спасатели.

На месте работают сотрудники скорой помощи и ГИБДД.

Точные обстоятельства аварии устанавливаются.

Судя по фото с места происшествия, водитель «Жигулей» врезался в ехавшую впереди легковушку.

UPD. Стали известны подробности. ГИБДД сообщила о двоих пострадавших.