В Калуге массовое ДТП с участием автобуса произошло на улице Московской
Около 7 утра в пятницу, 29 января, на улице Московской в Калуге в районе троллейбусного депо произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей и автобуса, сообщает ГУ МЧС по Калужской области.
Там столкнулись «Шевроле Нива», «Жигули» и «ПАЗ».
- В результате ДТП есть пострадавшие, - сообщают спасатели.
На месте работают сотрудники скорой помощи и ГИБДД.
Точные обстоятельства аварии устанавливаются.
Судя по фото с места происшествия, водитель «Жигулей» врезался в ехавшую впереди легковушку.
UPD. Стали известны подробности. ГИБДД сообщила о двоих пострадавших.