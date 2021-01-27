В Калуге водитель «Газели» сбил мужчину на улице Московской
Около 11:35 в среду, 27 января, на улице Московской в Калуге в районе путепровода произошло ДТП, сообщает ГУ МЧС по Калужской области.
По предварительным данным, водитель грузовой «Газели» в правом ряду сбил мужчину, который по какой-то причине оказался на проезжей части.
Пострадавшего увезли в больницу. Точные обстоятельства ДТП устанавливаются.
Тем временем
Завершилось расследование уголовного дела, которое возбудили после аварии с двумя погибшими девушками-подростками недалеко от Думиничей. Водителю грозит 15 лет колонии. Подробности.