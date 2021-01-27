В Калуге ушел из больницы и пропал 82-летний мужчина
Во вторник, 26 января, в Калуге ушел из больницы и не вернулся 82-летний Владимир ДАНИЛКИН. Мужчина нуждается в медицинской помощи, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».
Приметы пропавшего пенсионера:
- Рост – 170 см,
- Худощавый,
- Седые короткие волосы,
- Карие глаза,
- Темно-синий свитер со светлыми полосками на груди,
- Салатовая футболка,
- Темно-синие спортивные брюки с белыми полосками по бокам,
- Белые кроссовки,
- Пакет «Империя сумок» с вещами.
Если вы что-либо знаете о попавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.