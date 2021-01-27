В Калуге ушел из больницы и пропал 82-летний мужчина

Во вторник, 26 января, в Калуге ушел из больницы и не вернулся 82-летний Владимир ДАНИЛКИН. Мужчина нуждается в медицинской помощи, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Приметы пропавшего пенсионера:

Рост – 170 см,

Худощавый,

Седые короткие волосы,

Карие глаза,

Темно-синий свитер со светлыми полосками на груди,

Салатовая футболка,

Темно-синие спортивные брюки с белыми полосками по бокам,

Белые кроссовки,

Пакет «Империя сумок» с вещами.

Если вы что-либо знаете о попавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.