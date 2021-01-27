В Калужской области женщина пострадала в массовом ДТП

Как мы уже рассказывали, 26 января в Обнинске на улице Королева произошло ДТП с участием трех автомобилей. В среду в УГИБДД по Калужской области сообщили подробности.

По предварительным данным, около 10:40 в районе дома №6 по улице Королева 66-летняя женщина за рулем «Ниссан Кашкай» врезался в остановившийся впереди перед светофором «Киа Рио». От удара «Киа» отбросило в «БМВ».

Различные травмы в ДТП получила 55-летняя пассажирка «Киа Рио». Она попала в больницу.