В Обнинске на одной улице загорелся автобус и столкнулись три автомобиля

Утром во вторник, 26 января, на улице Королева в Обнинске сразу два происшествия зафиксированы с разницей в 10 минут, сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

Фото с места пожара.

Около 10:25 загорелся автобус «Мердесес». Судя по фото с места пожара, возгорание произошло в районе водительского кресла. Никто из людей не пострадал. Причины устанавливаются.

На улице Королева в Обнинске 26 января столкнулись три автомобиля.

А в 10:35 недалеко от этого автобуса столкнулись три автомобиля – «БМВ», «Киа» и «Ниссан». МЧС сообщает об одном пострадавшем. Очевидцы говорят, что автомобилисты не соблюдали дистанцию.