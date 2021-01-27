В Людиново из-за сильного ветра обрушилась труба котельной

Около 2 часов ночи в среду, 27 января, на улице Черняховского в Людиново обрушилась дымовая труба котельной №16, сообщает администрация района.

Из-за этого работа котельной была остановлена. Резервный котел с использованием второй трубы запустили около 5 утра. Угрозы размораживания нет.

- В настоящее время все потребители получают тепло, - рассказали в администрации.

- Сейчас в администрации района проходит внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, на которой рассматривается вопрос ремонта и восстановления котельной, - отмечают чиновники. - Вопрос находится на контроле. Мы будем информировать вас об этой ситуации и дальше.

Причинами обрушения называют сложные погодные условия. В эту ночь в Калужской области наблюдались сильные порывы ветра.

По нашей информации, на место происшествия выехал министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.

Фото с места ЧП в Людиново.