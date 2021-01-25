В Калужской области восьмилетняя девочка погибла под завалами снега

В воскресенье, 24 января, в деревне Леоново Износковского района в результате несчастного случая погибла восьмилетняя девочка. Об этом сообщили в правительстве Калужской области.

По предварительной информации, вместе с другими детьми она играла недалеко от дома в сугробах, они строили снежную крепость.

- Ребенок залез в сугроб слишком глубоко, снег обрушился и засыпал ее, - отмечают в правительстве. - Взрослые откопали ребенка и самостоятельно повезли его в Юхновскую ЦРБ. К сожалению, врачи констатировали смерть.



Правоохранительные органы проводят проверку.