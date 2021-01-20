В Обнинске прокуратура нашла кишечную палочку в школьной столовой

Как мы уже рассказывали, в середине декабря в школе №3 города Обнинска у некоторых детей младших началась рвота после завтрака в столовой. В среду, 20 января, прокуратура Калужской области рассказала о результатах проведенной проверки.

- В пищеблоке отсутствовали суточные пробы готовой продукции, ненадлежащим образом проводились мероприятия по борьбе с насекомыми, нарушена инструкция по мытью кухонной посуды, технологического оборудования, разделочных досок и мелкого деревянного инвентаря, в результате чего, при исследовании смывов с инвентаря, выявлено наличие бактерий группы кишечной палочки, - подчеркнули в ведомстве. - Руководителю школы и организации, осуществляющей питание детей, внесены представления об устранении допущенных нарушений закона, которые находятся на рассмотрении.

Кроме того, заведующую пищеблоком, оштрафовали по административной статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения».

Также, в связи с выявленными в медицинском кабинете нарушениями обязательных требований при оказании медицинской помощи детям, прокуратурой города внесено представление руководителю ФГБУЗ КБ №8 ФМБА России, которое находится на рассмотрении.