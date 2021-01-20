В Калужской области исчез 45-летний мужчина

На минувших выходных в Калужской области пропал 45-летний Сергей ВАЙБУЗОВ. Последний раз его видели 17 января, сообщили в среду в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

Мужчина может находиться в Калуге или Ферзиково.

Волонтеры опубликовали приметы пропавшего:

Травмировано лицо,

Рост – 174 см,

Среднего телосложения,

Черные волосы,

Серые глаза,

Черная куртка.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

Ранее, напомним, мы рассказывали, что в Обнинске пропал 82-летний пенсионер.