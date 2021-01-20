В Калужской области исчез 45-летний мужчина
На минувших выходных в Калужской области пропал 45-летний Сергей ВАЙБУЗОВ. Последний раз его видели 17 января, сообщили в среду в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».
Мужчина может находиться в Калуге или Ферзиково.
Волонтеры опубликовали приметы пропавшего:
- Травмировано лицо,
- Рост – 174 см,
- Среднего телосложения,
- Черные волосы,
- Серые глаза,
- Черная куртка.
Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
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