В Калуге пассажир автобуса пострадал в ДТП на улице Московской

Около 10:25 утра во вторник, 19 января, на улице Московской в Калуге в районе перекрестка с улицей Дзержинского произошло ДТП с участием автобуса №2, сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, водитель ПАЗа двигался со стороны улицы Кирова и перед перекрестком применил экстренное торможение. Из-за этого в салоне упал пассажир.

О тяжести травм пока не сообщается. На месте работают инспекторы ГИБДД.

В «Управлении калужского троллейбуса» нам сообщили, что водитель применил экстренное торможение, так как его подрезал легковой автомобиль. В салоне упал мужчина, его увезла скорая помощь.

Автобус двигался со стороны улицы Кирова.

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