В Калуге автобус врезался в столб на улице Гагарина

Днем в понедельник, 18 января, на улице Гагарина в Калуге произошло ДТП с участием автобуса.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, водитель двигался со стороны сквера Мира, не справился с управлением и врезался в столб рядом с остановкой общественного транспорта.

Пострадал ли кто-то в результате аварии, пока не сообщается.

Ранее 18 января на улице Гагарина произошло ДТП с участием легкового автомобиля «Форд». Из-за этого движение в сторону центра было затруднено.