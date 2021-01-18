В Калуге ДТП на улице Гагарина вызвало заторы

Около 12:30 в понедельник, 18 января, на улице Гагарина в Калуге в районе перекрестка с улицей Королева произошло ДТП.

В правой полосе на улице Гагарина при движении со стороны моста через Оку остановился легковой автомобиль «Форд». У машины разбит задний бампер. Второго участника происшествия на месте не наблюдалось.

Из-за аварии движение в сторону сквера Мира затруднено. Перед перекрестком водители из трех полос вынуждены перестраиваться в две.

Движение со стороны Гагаринского моста затруднено.