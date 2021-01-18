В Калуге водитель «Хендая» сбил мужчину на переходе

В понедельник, 18 января, УГИБДД по Калужской области сообщило подробности ДТП на Силикатном, которое стало одной из причин пробок в Калуге в конце прошлой недели.

По предварительным данным, 37-летний водитель автомобиля «Хендай Акцент» ехал по Гурьянова со стороны улицы Белокирпичной в сторону улицы Осенней и сбил своего сверстника, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

С различными травмами он госпитализирован в областной больнице в Анненках.