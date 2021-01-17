В Калуге загорелся автосервис на улице Московской

Около 8:20 утра в воскресенье, 17 января, пожар произошел в одном из автосервисов на улице Московской в Калуге. Об этом сообщает ГУ МЧ по Калужской области.

Огонь удалось быстро потушить. На месте выезжали 10 спасателей.

Никто из людей не пострадал.

Причины пожара и точные обстоятельства пока не называются.

Тем временем

В субботу вечером пожар произошел в торговом центре на улице Кирова в Калуге. Работников и посетителей эвакуировали. Подробности.