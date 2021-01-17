В Калуге загорелся автосервис на улице Московской
Около 8:20 утра в воскресенье, 17 января, пожар произошел в одном из автосервисов на улице Московской в Калуге. Об этом сообщает ГУ МЧ по Калужской области.
Огонь удалось быстро потушить. На месте выезжали 10 спасателей.
Никто из людей не пострадал.
Причины пожара и точные обстоятельства пока не называются.
Тем временем
В субботу вечером пожар произошел в торговом центре на улице Кирова в Калуге. Работников и посетителей эвакуировали. Подробности.