В Калуге загорелся торговый центр на улице Кирова, людей эвакуировали

Вечером в субботу, 16 января, в Калуге пожар произошел в одном из помещений торгового центра «Рио» на улице Кирова. Несколько этажей заволокло дымом, сообщают очевидцы. Работников и посетителей эвакуировали из здания.

- Были в кино вечером, сработало оповещение, чтобы покинули ТЦ, произошёл пожар, - описал ситуацию один из пользователей социальных сетей. - Когда стали подниматься и уходить, почувствовали запах дыма и немного на этаже была задымленность. Вышли через эвакуационный выход на улицу. Горело в подвале сбоку «Рио», сотрудники тушили и забрасывали снег, пока не подъехали пожарные. Из ТЦ примерно в это время выбежала возле нас женщина и откашливалась от дыма, сказала, что пробежала 3 и 4 этаж, там все в дыму, людей, по ее словам, не было.

На месте работают сотрудники МЧС. Причины пожара и подробности пока не сообщаются.

По сообщению очевидцев, дым шел из полуподвольного помещения.

Сотрудники МЧС вынесли на улицу что-то похожее на горящий картон или бумагу.

UPD. ГУ МЧС по Калужской области прокомментировало ситуацию пожаром. Сообщение о возгорании поступило в 21:49 16 января. Произошел пожар в подвальном помещении ТЦ «РИО». Пострадавших нет. На месте работали пожарно-спасательные подразделения федеральной противопожарной службы МЧС России по Калужской области. Всего к ликвидации пожара привлекалось 49 человек и 18 единиц техники.

Фото с места происшествия от ГУ МЧС по Калужской области.