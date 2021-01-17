В Калуге рейсовый автобус столкнулся с легковушкой

Утром в воскресенье, 17 января, ДТП произошло на перекрестке улиц Московской и Достоевского в Калуге.

Там столкнулись автобус ПАЗ, следовавший по маршруту №61, и легковой автомобиль, сообщают очевидцы. Фото выложили в группе «Дорожный патруль - Калуга».

По предварительным данным, автобус двигался о стороны улицы Дзержинского. А водитель легковушки поворачивал с Достоевского налево на Московскую. Кто именно из них на перекрестке не уступил дорогу или поехал на красный, пока не сообщается.