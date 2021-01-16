В Калуге пропал 59-летний мужчина
В субботу, 16 января, в Калуге вышел из дома и пропал 59-летний Геннадий БАНКЕВИЧ, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Волонтеры так срочно занялись поиском, так как мужчина может нуждаться в медицинской помощи.
Приметы пропавшего:
- Рост – 187,
- Нормального телосложения,
- Седые короткие волосы,
- Серо-голубые глаза,
- Темно-зеленая куртка,
- Бежевые шорты,
- Кроссовки,
- Джинсовая кепка,
- Черная сумка-портфель.
Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.