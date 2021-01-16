В Калуге пропал 59-летний мужчина

В субботу, 16 января, в Калуге вышел из дома и пропал 59-летний Геннадий БАНКЕВИЧ, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Волонтеры так срочно занялись поиском, так как мужчина может нуждаться в медицинской помощи.

Приметы пропавшего:

Рост – 187,

Нормального телосложения,

Седые короткие волосы,

Серо-голубые глаза,

Темно-зеленая куртка,

Бежевые шорты,

Кроссовки,

Джинсовая кепка,

Черная сумка-портфель.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.