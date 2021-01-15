В Калуге живодеры убили и разделали собаку

В Калуге женщина обнаружила труп своей собаки в лесу в районе Малинников. В пятницу, 15 января. об этой истории сообщили в УМВД по Калужской области.

- Со слов заявительницы, рядом с животным находилось четверо мужчин, один из которых предметом, похожим на нож, разрезал собаку, - отмечают в полиции. - По данному факту назначена проверка, в ходе которой установлены личности всех участников инцидента.

По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.