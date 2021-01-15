В Калужской области женщина и ее 12-летний сын насмерть отравились угарным газом

На минувших выходных в Людиново погибли 45-летняя женщина и ее 12-летний сын, сообщает в пятницу, 15 января, калужское региональное управление Следственного комитета.

Инцидент произошел в квартире дома на улице Трудовые Резервы. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам».

- Причиной смерти погибших стало отравление угарным газом, - отмечают в Следственном комитете. - Осмотр показал, что один из элементов газовой колонки в квартире, теплообменник, был сгоревшим, при закрытых окнах от работающей колонки угарный газ поступал в квартиру, при открытых окнах в режиме проветривания продукты горения поступали в дымоход.

Следователи намерены всесторонне исследовать причины трагедии, выясняется периодичность проверки газовой колонки, дымоходов и вентиляции ответственными организациями и компаниями. Расследование уголовного дела продолжается.

- Призываем граждан и управляющие компании своевременно обращать внимание на исправность газового оборудования, работоспособность вентиляции и дымоходов, - подчеркнули в СК.