В Калужской области женщина и ребенок пострадали в ДТП на трассе М3 «Украина»

Около 16:35 в понедельник, 11 января, на 203 километре трассы М3 «Украина» в Бабынинском районе произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

По предварительной информации, 59-летний водитель «Фольксваген Шаран» не уступил дорогу «Шевроле Ланос», сообщает УГИБДД по Калужской области.

Различные травмы получили два пассажира «Шевроле» - 35-летняя женщина и шестилетний мальчик. Врачи оказали им помощь на месте происшествия.

Фото с места ДТП.

Тем временем

Массовое ДТП на трассе М3 «Украина» в Калужской области попало на видео. Подробности.