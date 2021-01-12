В Калужской области женщина и ребенок пострадали в ДТП на трассе М3 «Украина»
Около 16:35 в понедельник, 11 января, на 203 километре трассы М3 «Украина» в Бабынинском районе произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.
По предварительной информации, 59-летний водитель «Фольксваген Шаран» не уступил дорогу «Шевроле Ланос», сообщает УГИБДД по Калужской области.
Различные травмы получили два пассажира «Шевроле» - 35-летняя женщина и шестилетний мальчик. Врачи оказали им помощь на месте происшествия.
Фото с места ДТП.
Тем временем
Массовое ДТП на трассе М3 «Украина» в Калужской области попало на видео. Подробности.