В Калуге ищут очевидцев ДТП с пешеходом на улице Суворова

В понедельник, 11 января, калужская полиция попросила откликнуться возможных очевидцев ДТП на улице Суворова в районе перекрестка с улицей Ломоносова в Калуге.

Около 17:50 30 ноября рядом с домом №31 по улице Суворова там сбили пешехода. Водитель скрылся с места происшествия.

- Неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем предположительно синего или голубого цвета, допустил наезд на пешехода, после чего оставил место ДТП, участником которого являлся, - говорится в сообщении ГИБДД. - Очевидцев данного происшествия просьба обратиться по адресу: г. Калуга, ул. Телевизионная, д. 3а, кабинет 16 или по телефонам: 547-534, 547-588.