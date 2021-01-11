В Калужской области водителя фуры судят за смертельное ДТП с мотоциклистом
В понедельник, 11 января, УМВД по Калужской области сообщило о завершении расследования уголовного дела, возбужденного после ДТП на трассе А130 в Жуковском районе. Как мы уже рассказывали, летом 2019 года там столкнулись мотоцикл и фура. Байкер погиб.
По версии следствия, водитель фуры съехал с трассы на второстепенную дорогу, чтобы развернуться, и при совершении маневра не пропустил мотоциклиста. Полиция опубликовала запись с видеорегистратора.
Пострадавший скончался на месте ДТП.
Водителю фуры грозит до пяти лет лишения свободы. В ближайшее время дело рассмотрит суд.
Мотоцикл оказался под грузовиком.