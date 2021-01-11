В Калужской области четыре человека погибли за новогодние каникулы
В Калужской области за первые 10 дней 2021 года два человека погибли в ДТП. Еще двое скончались в результате пожаров. Такие данные утром в понедельник, 11 января, на рабочем совещании регионального правительства озвучили представители ГУ МЧС и УМВД.
Всего произошло 20 ДТП с пострадавшими, а также 31 пожар.
На новогодних каникулах службу несли 425 сотрудников Росгвардии и 2070 сотрудников полиции.
В Калужской области за праздничный период зафиксировано 233 преступления. Из них 77 - в Калуге. Раскрываемость составила на данный момент 70%.