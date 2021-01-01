В Калужской области 16-летняя девушка погибла в ДТП с инкассаторским автомобилем
Около 10:20 утра в четверг, 31 декабря, на дороге Калуга – Таруса – Серпухов произошло смертельное ДТП.
По предварительным данным, в районе села Кузьмищево произошло лобовое столкновение легкового автомобиля «Ауди 80» и бронированной инкассаторской «Газели», сообщает прокуратура Калужской области.
- В результате ДТП погибла 16-летняя девочка, четыре человека пострадали, - сообщает прокуратура. - В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. Проведение проверки находится на контроле прокуратуры.