В Калужской области 16-летняя девушка погибла в ДТП с инкассаторским автомобилем

Около 10:20 утра в четверг, 31 декабря, на дороге Калуга – Таруса – Серпухов произошло смертельное ДТП.

По предварительным данным, в районе села Кузьмищево произошло лобовое столкновение легкового автомобиля «Ауди 80» и бронированной инкассаторской «Газели», сообщает прокуратура Калужской области.

- В результате ДТП погибла 16-летняя девочка, четыре человека пострадали, - сообщает прокуратура. - В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. Проведение проверки находится на контроле прокуратуры.