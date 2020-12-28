В Калужской области два человека пострадали в съехавшей с дороги «Ладе»

В ночь на 27 декабря на дороге между трассой М3 «Украина» и Перемышлем в районе деревни Ладыгино произошло ДТП, сообщает УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 27-летний водитель «Лады» около 00:40 двигался со стороны Перемышля и не справился с управлением. Автомобиль вылетел в кювет врезался в дерево.

Различные травмы в ДТП получили сам водитель «Лады», а также в 17-летний пассажир. Их отвезли в областную больницу в Калугу.

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