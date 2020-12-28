В Калуге женщина пострадала в столкновении «Ленд Ровера» и «Рено»

Около 16:55 в субботу, 26 декабря, ДТП произошло на перекрестке улиц Телевизионной и Карла Либкнехта в Калуге. Подробности в понедельник сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 51-летний водитель «Ленд Ровер Дискавери» с Телевизионной пытался повернуть налево в сторону улицы Московской и не пропустил встречный «Рено Логан». После этого «Ленд Ровер» врезался в столб.

Различные травмы в ДТП получила 48-летняя пассажирка «Ленд Ровера». Скорая помощь отвезла ее в областную больницу в Анненки. Женщина госпитализирована в травматологию.

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