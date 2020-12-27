В Калужской области взорвался частный жилой дом

Вечером в воскресенье, 27 декабря, на улице Парковой в селе Маклино Малоярославецкого района произошел взрыв газовоздушной смеси в частном жилом доме. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области в 21:24. Возгорания после взрыва не последовало.

Судя по фото с места происшествия, одноэтажной строение полностью разрушено. На месте работают спасатели.

Пока нет информации о пострадавших. Не называются и причины происшествия.

- Информация уточняется, - сообщает региональное ГУ МЧС.

UPD. Жители села Маклино в группе «Типичный Малоярославец» в социальной сети «ВКонтакте» сообщили о сильной взрывной волне. По информации очевидцев, взорвался газовый баллон, пострадал один человек. Взрывом повреждены соседние дома.

Вот что люди пишут в соцсетях:

- Я на балконе в этот момент стоял, волна нехилая была.

- Да, я обалдела, как у меня дверь хлопала, ещё так продолжительно, 2-3 секунды.

- Взорвался дом из-за газового баллона, газ в дом заведён не был. Один пострадавший.

- Мы на соседней улице, думала, окна повылетают. Хорошая волна, однако.

- Матушка говорит, на Парковой улице окна пооткрывались от волны.

- Там моему другу крышу пробило и стёкла повыбивало, а дом, который рядом, его, в общем, нет.

Фото с места происшествия выложили участники группы «Типичный Малоярославец».