Дома на двух улицах Калуги остались без отопления из-за аварии на газопроводе

На севере Калуги жители домов на улицах Яновских и Михайловской остались без отопления из-за аварии на газопроводе, сообщили вечером в пятницу, 25 декабря, в прокуратуре Калужской области.

- Прокуратурой города Калуги по поручению прокурора области инициирована проверка по факту повреждения строительной компанией подземного уличного газопровода, повлекшего отключение отопления в жилых домах в частном секторе в районе улиц Яновских и Михайловской, - рассказали в прокуратуре. - По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования.

Устранение повреждений и восстановление теплоснабжения в домах находится на контроле прокуратуры.