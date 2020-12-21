В Калуге два пассажира «Опеля» пострадали в ДТП на улице Московской

Калужское управление ГИБДД рассказало подробности ДТП на перекрестке улиц Суворова и Московской в Калуге. Авария, как мы уже рассказывали, произошла в ночь на 20 декабря. В этот момент светофоры уже были переведены в желтый мигающий режим.

По предварительным данным, 26-летний водитель «Опель Астра» ехал по Суворова и не уступил дорогу «Шкоде Октавия». Этот автомобиль двигался по Московской в сторону улицы Кирова.

Различные травмы получили два пассажиры «Шкоды»: 30-летняя женщина и 32-летний мужчина. С места ДТП их отвезли в областную больницу в Анненках. Врачи оказали пострадавшим помощь и отпустили их домой.