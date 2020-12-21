В Калуге две девушки пострадали в перевернувшейся иномарке

Как мы уже рассказывали, днем 19 декабря на окружной дороге в Калуге в районе Пучково вылетел в кювет и перевернулся автомобиль «Чери». В понедельник стали известны подробности, сообщает управление ГИБДД по Калужской области.

По предварительной информации, 22-летний водитель двигался в сторону Тулы, не справился с управлением, наехал на бордюр, и машина перевернулась.

Различные травмы получили две девушки, находившиеся в авто – 17 и 19 лет. Их доставили в больницу в Анненки. Врачи оказали девушкам помощь и отпустили их домой.

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