В Калужской области один человек погиб и трое пострадали в столкновении «Мерседеса» и молоковоза

Как мы уже сообщали, около 13:00 в субботу, 19 декабря, на дороге Калуга – Таруса в районе деревни Александровка Ферзиковского района столкнулись легковой автомобиль «Мерседес» и молоковоз «Газель». В понедельник в управлении ГИБДД по Калужской области подробнее рассказали об этой аварии.

По предварительной информации, 67-летний водитель «Мерседеса» двигался со стороны Калуги, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в «Газель».

В ДТП погиб 41-летний пассажир «Мерседеса». С места аварии его отвезли в реанимацию областной больницы в Анненках, где он умер спустя три часа.

Различные травмы получили водитель «Мерседеса», 56-летняя пассажирка этой машины, а также 25-летний водитель молоковоза.