В Калужской области возле трассы обнаружили артиллерийскую мину

Днем в среду, 16 декабря, на 89 километре трассы А130 в Жуковском районе на полосе отвода работники подрядной организации обнаружили артиллерийскую мину времен Великой Отечественной войны.

- На место обнаружения снаряда были вызваны специалисты экстренных служб, до прибытия которых были предприняты все меры безопасности, - сообщили дорожники. - Работы на данном участке после проведения мероприятий по обезвреживанию «военной находки» были возобновлены.



Напомним, что в годы Великой Отечественной войны на всем протяжении старого Варшавского (Брестского) шоссе шли ожесточенные бои в ходе Московской битвы 1941-1942 гг. До начала Московской битвы Варшавка активно использовалась войсками резервного фронта, которым тогда

командовал генерал армии Георгий Жуков, для подвоза боеприпасов, горюче-смазочных материалов, авиационных бомб, продовольствия, а также людей для пополнения действовавших частей, находившихся в обороне. Сегодня на всём протяжении федеральной трассы А130 остались отголоски того страшного времени - окопы, блиндажи, землянки, траншеи и братские могилы.