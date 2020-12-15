На окраине Калуги водитель «Шкоды» сбила 75-летнюю женщину

Около 8 утра во вторник, 15 декабря, в районе станции Тихонова Пустынь на окраине Калуги произошло ДТП.

По предварительным данным УГИБДД по Калужской области, 33-летняя женщина за рулем «Шкоды Октавия» сбила 75-летнюю женщину, которая шла по краю проезжей части во встречном направлении.

С места аварии пенсионерку отвезли в больницу. Данные об ее состоянии пока не сообщаются.

Фото с места ДТП.

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