В Калужской области осудили сбытчиков фальшивых денег

В Калуге районный суд вынес приговор двоим жителям Московской области. Их признали виновными в сбыте фальшивых купюр, сообщает во вторник, 15 декабря, прокуратура Калужской области.

- В 2019 году злоумышленники на территории Московской области приобрели 15 поддельных купюр номиналом 5 000 рублей, которые стали хранить при себе, - рассказали в прокуратуре. - Подельники перевезли фальшивые деньги на территорию Калужской области, где в качестве оплаты за товары и услуги передали продавцам-кассирам различных торговых организаций.

Каждый из виновников проведет два года в колонии общего режима.

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