В Калужской области москвич сварил 117 килограммов наркотиков

В Калужской области суд вынес приговор 30-летнему москвичу, которого признали виновным в изготовлении крупной партии наркотиков. Всего при задержании у него изъяли около 117 килограммов вещества, сообщает 15 декабря прокуратура региона.

Как выяснили следствие и суд, мужчина договорился с несколькими другими людьми, которые передали ему оборудование и химические вещества для пробной партии наркотика. Ее умелец изготовил в арендованном доме в Жуковском районе.

По всей видимости, заказчиков устроило качество товара, и они дали деньги на новое помещение и оборудование. Дом купили в одном из СНТ Боровского района

- Злоумышленники изготовили жидкость, содержащую в своем составе наркотическое средство в особо крупном размере, массой свыше 117 килограммов, - отмечают в прокуратуре. - После того, как мужчина был задержан сотрудниками правоохранительных органов, с ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в рамках которого он дал признательные показания в отношении себя и иных лиц.

При таком соглашении виновнику не могут дать больше половины от максимального срока, поэтому мужчину приговорили к 12 с половиной годам колонии строгого режима.