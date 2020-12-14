В Калуге водитель «Лады» сбил пешехода на улице Гагарина

Около 22:25 в воскресенье, 13 декабря, на улице Гагарина в Калуге в районе перекрестка с улицей Комарова под колеса «Лады Веста» попал 31-летний мужчина, сообщает УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, пешеход перебегал дорогу не по переходу, а 19-летний водитель «Лады» ехал со стороны Гагаринского моста.

Прибывшие на место происшествия медики оказали пострадавшему пешеходу помощь.

Фото с места ДТП на улице Гагарина в Калуге.

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