В Калуге 21-летнюю девушку сбили на переходе на улице Глаголева

Около 19:00 в воскресенье, 13 декабря, в районе дома №52 на улице Глаголева в Калуге под колеса «Фольксвагена Гольф» попала 21-летняя девушка, сообщает УГИБДД по Калужской области.

По предварительной информации, 39-летний водитель двигался со стороны улицы Путейской в сторону Бутома, а девушка пересекала проезжую часть по переходу.

С различными травмами скорая отвезла калужанку в областную больницу в Анненках. Врачи оказали девушке помощь и отпустили ее домой.

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