В Калужской области два человека пострадали в столкновении легковушки и автобуса

Около 6:40 утра в субботу, 12 декабря, на 118 километре трассы А130 в Малоярославецком районе столкнулись легковой «Ситроен» и автобус «НефАЗ», сообщает УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, в районе села Коллонтай 34-летний водитель «Ситроена» не соблюдал дистанцию и врезался в автобус. ДТП произошло перед железнодорожным переездом.

Различные травмы получили водитель легковушки и его пассажир.

Фото с места ДТП в Малоярославецком районе Калужской области.

Тем временем

В ближайшее время в Калуге и области ожидается потепление, снегопады. На дорогах будет скользко. Подробности.