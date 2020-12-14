В Калуге женщина пострадала в ДТП на Грабцевском шоссе
Днем в субботу, 12 декабря, ДТП произошло на Грабцевском шоссе в Калуге в районе площади Маяковского, сообщает УГИБДД по Калужской области.
По предварительным данным, около15:30 27-летний водитель «Тойоты Лэнд Крузер Прадо 150» двигался со стороны улицы Болотникова, выехал на встречную полосу и врезался в «Шевроле Авео».
Различные травмы получила 42-летняя пассажирка «Шевроле». Скорая помощь отвезла ее в областную больницу в Анненки. Врачи оказали женщине помощь и госпитализировали ее.
Фото с места ДТП.
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