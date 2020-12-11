COUNTER: pixel redirect
$ 73.32 0.21
80.12 0.42
Главная Новости Происшествия

В Обнинске 32-летняя женщина умерла в больнице: врачи рассказали подробности

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 11.12.2020 21:48 0 103
В Обнинске 32-летняя женщина умерла в больнице: врачи рассказали подробности

В пятницу, 11 декабря, появилась информация о смерти в обнинской Клинической больнице №8 32-летней пациентки. В соцсетях начали распространяться сообщения о халатности врачей. Администрация больницы прокомментировала ситуацию.

- Врачи Клинической больницы №8 сделали все, что было необходимо, и все, что было в их силах, несмотря на то, что пациентка была диагностически сложной, - утверждают медики. - Несмотря на молодой возраст, она имела хроническое неизлечимое заболевание. 32-летняя пациентка поступила 1 декабря в крайне тяжелом состоянии. Минуя приемный покой, её сразу госпитализировали в отделение анестезиологии и реанимации, где она находилась до утра следующего дня и получала необходимое лечение.

По информации администрации больницы, на фоне проводимой терапии состояние молодой женщины удалось стабилизировать, и было принято решение о переводе пациентки из отделения реанимации в неврологическое отделение. Утром 2 декабря прибывшая бригада скорой помощи транспортировала её в неврологический корпус по улице Пирогова. Там состояние пациентки резко ухудшилось.

- Реанимационные мероприятия результата не дали. Врачами была констатирована смерть. Клиническая больница №8 ответственно заявляет: все случаи неблагоприятных исходов в медучреждении не остаются без внимания - они подлежат обязательному контролю и разбору, - рассказали в медучреждении. - В данный момент в больнице проходит внутренняя проверка. Сотрудники, задействованные в диагностике и лечении молодой женщины, готовят объяснительные, в больнице изучается медицинская документация, обоснованность назначения исследований, адекватность назначенного лечения, оценивается необходимость тех или иных мероприятий. Цель проверки - разобраться в ситуации и установить, была ли причинно-следственная связь между действиями сотрудников и смертью пациентки.

Тем временем

В Калужской области еще два человека умерли от коронавируса. Подробности.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 11.12.2020 21:48 0 103
Тэги: происшествие здравоохранение
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
370 тысяч жителей ЦФО выбрали мобильную связь от «Ростелекома»
«Ростелеком. Лицей» открывает бесплатный доступ к теоретическим материалам школьной программы
Энергетики помогают медикам в Кировском районе
ВТБ в Калужской области нарастил кредитный портфель на 20%
Цены пополам: белорусские двери «Стальная линия»
«Черных пятниц» много не бывает — Wink устраивает недельную распродажу
МегаФон предложил абонентам Калужской области новое качество голосовой связи
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
А по какой причине вы носите маску? 
Всего проголосовало: 1965
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Зачем нужна независимая экспертиза после ДТП
Как не попасться черным риэлторам?
Шкаф-купе под индивидуальные параметры как оптимальный выбор

© 2007-2020 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru   ICQ: 353-484-883
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru