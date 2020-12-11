В Обнинске 32-летняя женщина умерла в больнице: врачи рассказали подробности

В пятницу, 11 декабря, появилась информация о смерти в обнинской Клинической больнице №8 32-летней пациентки. В соцсетях начали распространяться сообщения о халатности врачей. Администрация больницы прокомментировала ситуацию.

- Врачи Клинической больницы №8 сделали все, что было необходимо, и все, что было в их силах, несмотря на то, что пациентка была диагностически сложной, - утверждают медики. - Несмотря на молодой возраст, она имела хроническое неизлечимое заболевание. 32-летняя пациентка поступила 1 декабря в крайне тяжелом состоянии. Минуя приемный покой, её сразу госпитализировали в отделение анестезиологии и реанимации, где она находилась до утра следующего дня и получала необходимое лечение.

По информации администрации больницы, на фоне проводимой терапии состояние молодой женщины удалось стабилизировать, и было принято решение о переводе пациентки из отделения реанимации в неврологическое отделение. Утром 2 декабря прибывшая бригада скорой помощи транспортировала её в неврологический корпус по улице Пирогова. Там состояние пациентки резко ухудшилось.

- Реанимационные мероприятия результата не дали. Врачами была констатирована смерть. Клиническая больница №8 ответственно заявляет: все случаи неблагоприятных исходов в медучреждении не остаются без внимания - они подлежат обязательному контролю и разбору, - рассказали в медучреждении. - В данный момент в больнице проходит внутренняя проверка. Сотрудники, задействованные в диагностике и лечении молодой женщины, готовят объяснительные, в больнице изучается медицинская документация, обоснованность назначения исследований, адекватность назначенного лечения, оценивается необходимость тех или иных мероприятий. Цель проверки - разобраться в ситуации и установить, была ли причинно-следственная связь между действиями сотрудников и смертью пациентки.

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