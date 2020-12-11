В Калужской области 41-летний мужчина пострадал в массовом ДТП на Киевской трассе

Около 11:00 в четверг, 10 декабря, на трассе М3 «Украина» в районе Обнинска произошло массовое ДТП. Там столкнулись три автомобиля, сообщает УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 41-летний водитель грузовика «Мерседес» ехал в сторону Калуги, не учел безопасную дистанцию и врезался в автомобиль МАН. А эта машина по инерции ударила остановившийся перед нерегулируемым пешеходным переходом «Пежо Боксер».

Различные травмы получил 41-летний водитель «Мерседеса».

ДТП в Обнинске 10 декабря 2020 года.

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