В Калуге водитель «Ауди» сбил 18-летнюю девушку на переходе

Утром в четверг, 10 декабря, на улице Салтыкова-Щедрина в Калуге у перекрестка с улицей Николо-Козинской произошло ДТП, в котором пострадала 18-летняя девушка, сообщили KP40 в УГИБДД по Калужской области

По предварительным данным, около 7:45 девушка пересекала дорогу по нерегулируемому переходу, а 41-летний водитель «Ауди А6» ехал со стороны улицы Луначарского.

У пострадавшей зафиксированы различные травмы.

Фото с места ДТП в Калуге 10 декабря 2020 года.

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