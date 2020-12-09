Под Боровском водитель «Сузуки» сбил дорожного рабочего и врезался в «Газель»

Около 21:15 во вторник, 8 декабря, в Боровском районе Калужской области произошло ДТП на 87 километре трассы М3 «Украина», сообщает УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 66-летний водитель «Сузуки Гранд Витара» ехал в сторону Калуги по левой полосе, не справился с управлением и врезался в ограждающие блоки. После этого машина сбила 26-летнего дорожного рабочего и врезалась в «Газель».

Различные травмы получил дорожный рабочий.

В этот же день, напомним, похожая авария произошла на Киевской трассе в Малоярославецком районе. Там водитель «Тойоты» сбил двоих рабочих.

Фото с места ДТП в Боровском районе 8 декабря 2020 года.