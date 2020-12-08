В Калуге женщина на «Киа» пострадала в ДТП на окружной дороге

Удар пришелся в водительскую дверь.

Около 9 утра в понедельник, 7 декабря, на окружной дороге в Калуге произошло ДТП, в котором пострадала 48-летняя женщина, сообщает УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, она на «Киа Рио» ехала со стороны Москвы в сторону Тулы, не справилась с управлением и врезалась в мачту дорожного освещения.

Женщина получила различные травмы.

Фото с места ДТП в Калуге 7 декабря 2020 года.

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