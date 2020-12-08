В Калужской области один человек погиб и трое пострадали в столкновении двух грузовиков

Около 17:50 в понедельник, 7 декабря, смертельное ДТП произошло на 71 километре дороги «Калуга – Ферзиково – Таруса – Серпухов», сообщает УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 60-летний водитель грузовой «Газели» ехал со стороны Лопатино и при выезде со второстепенной дороги не уступил дорогу самосвалу МАЗ.

Погиб пассажир «Газели». Различные травмы получили также водитель «Газели», второй пассажир этой машины и водитель МАЗа.

Фото с места смертельного ДТП в Калужской области 7 декабря 2020 года.