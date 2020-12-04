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В Калужской области пропала 80-летняя женщина

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 04.12.2020 12:19 0 447
В Калужской области пропала 80-летняя женщина

В селе Высокиничи Жуковского района Калужской области пропала 80-летняя Любовь КАРЕВА. Последний раз ее видели 1 декабря, сообщает в пятницу поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».

Волонтеры опубликовали приметы пропавшей.

Приметы:

  • Рост: 170 см.
  • Телосложение: худощавое.
  • Волосы: седые по плечи.
  • Глаза: карие.
  • Была одета: бежевая куртка с капюшоном, серая на пуговицах кофта, черные спортивные брюки, розовые галоши, розовая вязаная шапка.

Любовь Карева пропала Калужская область Лиза Алерт 2020

Пропавшая Любовь Карева.

Также представители «Лиза Алерт» обратились ко всем автомобилистам, которые 1 и 2 декабря проезжали по Жуковскому району.

- Большая просьба к автовладельцам, проезжавшим в районе села Высокиничи Жуковского района, города Кременки и дороги между этими населёнными пунктами, посмотреть записи ваших видеорегистраторов за 01.12.2020 года и 02.12.2020, - просят волонтеры. - Возможно, пропавшая бабушка попала в поле зрения вашего авто. Отнеситесь, пожалуйста, внимательно к нашей просьбе, это существенно поможет нам в поиске. Сообщить информацию можно по телефону горячей линии 88007005452 (бесплатно на территории РФ) или инфоргу Ольге по телефону 89206117115.

Если вы что-то знаете о пропавшей, звонить еще можно по номеру 112.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 04.12.2020 12:19 0 447
Тэги: происшествие лиза алерт
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