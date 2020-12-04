В Калужской области пропала 80-летняя женщина

В селе Высокиничи Жуковского района Калужской области пропала 80-летняя Любовь КАРЕВА. Последний раз ее видели 1 декабря, сообщает в пятницу поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».
Волонтеры опубликовали приметы пропавшей.
Приметы:
Пропавшая Любовь Карева.
Также представители «Лиза Алерт» обратились ко всем автомобилистам, которые 1 и 2 декабря проезжали по Жуковскому району.
- Большая просьба к автовладельцам, проезжавшим в районе села Высокиничи Жуковского района, города Кременки и дороги между этими населёнными пунктами, посмотреть записи ваших видеорегистраторов за 01.12.2020 года и 02.12.2020, - просят волонтеры. - Возможно, пропавшая бабушка попала в поле зрения вашего авто. Отнеситесь, пожалуйста, внимательно к нашей просьбе, это существенно поможет нам в поиске. Сообщить информацию можно по телефону горячей линии 88007005452 (бесплатно на территории РФ) или инфоргу Ольге по телефону 89206117115.
Если вы что-то знаете о пропавшей, звонить еще можно по номеру 112.